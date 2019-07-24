2019-07-24T18:38:14+03:00
Общество

Поисковики просят помочь найти родственников брянского бойца

Николай Солодин погиб в 1941 году
Мария Дедкова
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Найденые вещи передадут родным. Фото: vk.com, Максим ВолковНайденые вещи передадут родным. Фото: vk.com, Максим Волков
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Поисковики просят откликнуться родственников погибшего брянского бойца.

2 июня 2016 года мурманские поисковики проводили работы на горе Киэристельемявары-южной, расположенной в 24 километрах западнее села Алакуртти Кандалакшского района.

Здесь нашли останки человека. При эксгумации, у воина сначала нашли компас, что говорило об офицерском звании воина, а затем и отличительный знак политработников – красная звезда с серпом и молотом, вышитых металлизированной нитью.

Выяснилось, что найденным офицером мог быть только старший политрук, военный комиссар 163 отдельного разведывательного батальона 104 стрелковой дивизии Карельского фронта Солодин Николай Иванович.

По документом он родился в 1904 году в Бежице. В 1925 году вступил в ВКП(б) и начал свою службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. За героизм, проявленный во время советско-финской войны, был награжден орденом «Красная Звезда. Погиб 7 июля 1941 года во время наступления.

1 марта 1942 года Приказом по войскам Карельского фронта старший политрук Николай Солодин был награжден высшей государственной наградой СССР - орденом Ленина (посмертно). Поисковики просят позвонить всех тех, кто является родственниками старшего политрука Николая Солодина или знал его семью по номеру: 8-920-865-84-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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