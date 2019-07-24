2019-07-24T18:15:52+03:00
Общество

На улице Абашева в Брянске заменили освещение

Дорожники завершили ремонт на 75 процентов
Мария Дедкова
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Подрядчику осталось доделать тротуар, установить пешеходное ограждение, нанести разметку, убрать на объекте строительный мусор.Подрядчику осталось доделать тротуар, установить пешеходное ограждение, нанести разметку, убрать на объекте строительный мусор.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт улицы Абашева. Объект готов на 75 процентов. Подрядная организация уложила новый асфальт, продолжает обустраивать тротуары. Рабочие продолжают прокладывать съезды с дороги, устанавливать остановки и дорожные знаки.

- Новое светодиодное освещение на улице смонтировали полностью, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Подрядчику осталось доделать тротуар, установить пешеходное ограждение, нанести разметку, убрать на объекте строительный мусор.

Напомним, по итогам капремонта улицы Абашева установят семь светофоров, 111 дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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