На улице Абашева в Брянске заменили освещение
В Брянске продолжается ремонт улицы Абашева. Объект готов на 75 процентов. Подрядная организация уложила новый асфальт, продолжает обустраивать тротуары. Рабочие продолжают прокладывать съезды с дороги, устанавливать остановки и дорожные знаки.
- Новое светодиодное освещение на улице смонтировали полностью, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Подрядчику осталось доделать тротуар, установить пешеходное ограждение, нанести разметку, убрать на объекте строительный мусор.
Напомним, по итогам капремонта улицы Абашева установят семь светофоров, 111 дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU