2019-07-24T17:56:26+03:00
Общество

На охрану брянских школ и детсадов потратят почти 50 миллионов рублей

Родителям школьников ничего платить не нужно
Мария Дедкова
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Часть денег пойдет на обеспечение пожарной безопасности.Часть денег пойдет на обеспечение пожарной безопасности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На обеспечение безопасности школ и детских садов Брянска в этом году потратят 49,7 миллиона рублей. Об этом рассказал начальник городского управления образования Иван Потворов.

Почти треть денег - 15,6 миллиона рублей - пойдет за физическую охрану школ. В этом году впервые охрана городских школ будет за счет бюджета. Службу в образовательных учреждениях несут сотрудники Росгвардии или ЧОПов, имеющих особое разрешение.

Другая часть денег пойдет на антитеррористические меры и меры пожарной профилактики. В частности на огнезащитную обработку помещений, устройство заборов, замену дверей и люков, ремонт и перезарядку огнетушителей, техническое обследование и ремонт электропроводки, пожарных водоводов.

В настоящее время все детские сады и школы города Брянска оснащены видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной» кнопкой. На обслуживание этих систем направят девять миллионов рублей. Еще семь миллионов выделяет на обеспечение круглосуточных выездов групп экстренного реагирования вневедомственной охраны Росгвардии.

Напомним, с 26 июля начнет работать комиссия по приемке школ и детских садов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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