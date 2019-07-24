2019-07-24T17:31:30+03:00
Общество

В Брянске мужчина перешел дорогу по капоту машины

Странное поведение горожанина сняли на видео
Мария Дедкова
Поделиться:
Скриншот vk.com, "Типичный Брянск"Скриншот vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске на перекрестке улиц Крахмалева и Костычева мужчина решил перейти дорогу, не доходя до "зебры".

На запрещающий сигнал светофора остановились автомобили. Горожанин с двумя пакетами в руках не попытался обойти машины.

Мужчина просто прошагал по капоту остановившегося автомобиля. Странную выходку брянца сняли на видео и выложили в соцсети.

- Мы такого еще не видели, - прокомментировал кадры их автор.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь брянских родителей вошли в состав совета по делам многодетных
Поисковики просят помочь найти родственников брянского бойца
На улице Абашева в Брянске заменили освещение
На охрану брянских школ и детсадов потратят почти 50 миллионов рублей
Заседание Брянского горсовета назначено на 31 июля
Трансмашхолдинг модернизирует маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ
В Брянске ищут 81-летнюю Веру Грицай
В деле о брянском ТРЦ «Тимошковых» появился новый ответчик
В Брянске из-за футбольной игры «Динамо» ограничат движение
В Брянске прошел сильный ливень
В Брянской области за полгода нашли 57 поддельных банкнот
Двух жителей Жуковского района будут судить за кровавую месть приятелю
В Брянске в Десну запустили 94 тысячи мальков краснокнижной стерляди
Через Брянскую область пытались провести 130 килограммов устриц в пассажирском поезде
Житель Брянска записал рэп о сталелитейном заводе
В Брянской области трое парней до смерти забили мужа знакомой
В Сураже столкнулись водитель легковушки и велосипедистка
В Брянске завели уголовное дело по факту убийства 19-летнего парня в Бежице
Брянские поисковики отметили 30-летие своего движения
Похитители дизтоплива не сумели разжалобить Брянский областной суд
В Брянске отметят День Военно-морского флота России
В Брянске 30 директоров школ скрыли от налоговиков машины и банковские счета
В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину
В Хотылево пройдет фестиваль «Брянский мамонт»
Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину исполнилось 103 года
Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей кубка Европы
В брянском общежитии пьяный незнакомец избил пенсионерку