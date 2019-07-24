В Брянске мужчина перешел дорогу по капоту машины

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-24T17:31:30+03:00

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В Брянске на перекрестке улиц Крахмалева и Костычева мужчина решил перейти дорогу, не доходя до "зебры".

На запрещающий сигнал светофора остановились автомобили. Горожанин с двумя пакетами в руках не попытался обойти машины.

Мужчина просто прошагал по капоту остановившегося автомобиля. Странную выходку брянца сняли на видео и выложили в соцсети.

- Мы такого еще не видели, - прокомментировал кадры их автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU