В Брянске мужчина перешел дорогу по капоту машины
Странное поведение горожанина сняли на видео
Скриншот vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на перекрестке улиц Крахмалева и Костычева мужчина решил перейти дорогу, не доходя до "зебры".
На запрещающий сигнал светофора остановились автомобили. Горожанин с двумя пакетами в руках не попытался обойти машины.
Мужчина просто прошагал по капоту остановившегося автомобиля. Странную выходку брянца сняли на видео и выложили в соцсети.
- Мы такого еще не видели, - прокомментировал кадры их автор.
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ИСТОЧНИК KP.RU