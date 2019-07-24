2019-07-24T17:28:23+03:00
Общество

Заседание Брянского горсовета назначено на 31 июля

Очередное заседание Брянского городского Совета народных депутатов состоится 31 июля
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Сегодня, 24 июля, Глава города Брянска Александр Хлиманков провел заседание Малого Совета, на котором была сформирована Повестка дня и назначена дата проведения очередного заседания Брянского горсовета.

В следующую среду, 31 июля, будет рассмотрено более 20 вопросов. Депутаты внесут изменения и дополнения в Устав города Брянска, увеличат доходную часть городского бюджета текущего года, предоставят в безвозмездное пользование муниципальные помещения Избирательной комиссии Брянской области и Брянскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».

Будут внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества за 2019 год, в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Депутаты присвоят звание «Почетный гражданин города Брянска» Борису Васильевичу Шапошникову, наградят почетными знаками отличия, рассмотрят другие вопросы.

Также на заседании заслушают отчет УМВД России по городу Брянску о состоянии преступности на территории муниципального образования и деятельности органов внутренних дел областного центра в первом полугодии 2019 года.

Очередное заседание Брянского горсовета состоится 31 июля в 10.00 в конференц-зале Брянской городской администрации (2-й этаж, кабинет №7)

ИСТОЧНИК KP.RU

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