2019-07-24T16:19:12+03:00
Общество

В Брянске из-за футбольной игры «Динамо» ограничат движение

Исключение сделают только для машин оперативных служб
Мария Дедкова
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Напомним, ограничения в районе стадиона будут действовать в дни проведения домашних матчей «Динамо-Брянск» .Напомним, ограничения в районе стадиона будут действовать в дни проведения домашних матчей «Динамо-Брянск» .Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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24 июля в Брянске ограничат движения из-за футбольного матча на стадионе «Динамо». Проехать до конца игры нельзя будет по переулку Трудовому и по улице Ромашина. Начало матча в 19.00.

Исключение сделают только для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, ограничения в районе стадиона будут действовать в дни проведения домашних матчей «Динамо-Брянск» с 8.00: 28 июля, 4, 9, 21, 23 августа, 6, 25, 26, 28 сентября, 12, 26 октября, 9 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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