В Брянске из-за футбольной игры «Динамо» ограничат движение
Исключение сделают только для машин оперативных служб
Напомним, ограничения в районе стадиона будут действовать в дни проведения домашних матчей «Динамо-Брянск» .Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
24 июля в Брянске ограничат движения из-за футбольного матча на стадионе «Динамо». Проехать до конца игры нельзя будет по переулку Трудовому и по улице Ромашина. Начало матча в 19.00.
Исключение сделают только для машин оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, ограничения в районе стадиона будут действовать в дни проведения домашних матчей «Динамо-Брянск» с 8.00: 28 июля, 4, 9, 21, 23 августа, 6, 25, 26, 28 сентября, 12, 26 октября, 9 ноября.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU