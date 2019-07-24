В Брянске прошел сильный ливень
Фотографии с затопленных улиц опубликовали в соцсети
Непогода застала врасплох жителей Володарского района.Фото: vk.com, Владимир Иванов
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В среду, 24 июля, в Брянске вновь прошел ливень. Непогода застала врасплох жителей Володарского района.
Местные жители поделились фотографиями затопленных улиц в социальных сетях. По словам очевидцев, дождь обрушился около часа дня.
Напомним, неделю назад на Брянск и районы области уже обрушилась стихия. Улицы города оказались в воде, выпал град.
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ИСТОЧНИК KP.RU