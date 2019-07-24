В Брянске прошел сильный ливень

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-24T15:19:53+03:00

Фотографии с затопленных улиц опубликовали в соцсети

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В среду, 24 июля, в Брянске вновь прошел ливень. Непогода застала врасплох жителей Володарского района.

Местные жители поделились фотографиями затопленных улиц в социальных сетях. По словам очевидцев, дождь обрушился около часа дня.

Напомним, неделю назад на Брянск и районы области уже обрушилась стихия. Улицы города оказались в воде, выпал град.

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ИСТОЧНИК KP.RU