2019-07-24T14:49:18+03:00
Общество

В Брянской области за полгода нашли 57 поддельных банкнот

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры
Марина АНТОНОВА
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До банков дошло 38 фальшивок номиналом 5000 рублей.До банков дошло 38 фальшивок номиналом 5000 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области за полгода в банках обнаружили 57 поддельных банкнот. Чаще всего подделывают пятитысячные купюры – до банков дошло 38 фальшивок. Реже – тысячные. За шесть месяцев выявили 14 подделок. Дважды в банках попадались фальшивые банкноты номиналом две тысячи рублей. Единичные купюры попались номиналом 100 и 500 рублей.

- В банковском секторе Брянской области выявляли три поддельные банкноты иностранных государств, - говорят в пресс-службе брянского отделения Банка России.

Брянские полицейские отмечают, что большинство фактов подделки денег остаются нераскрытыми.

- Зачастую подделки выявляются не в торговых объектах, а уже в банках после инкассации, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – А раскрыть подобные преступления можно только по горячим следам. Торговые сети должны оборудовать рабочие места кассиров приборами для обнаружения фальшивок и проводить с персоналом специальные тренинги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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