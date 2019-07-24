Двух жителей Жуковского района будут судить за кровавую месть приятелю
42-летнего и 64-летнего жителей Жуковского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
По версии следствия, 7 марта соучастники до смерти забили своего земляка. Они наносили удары руками, ногами и деревянной палкой. Младший обвиняемый объяснил, что хотел отомстить знакомому за то, что он дал против него показания в суде. За хищение брянец получил срок в 2016 году.
Мститель встретил потерпевшего у второго фигуранта уголовного дела днем раньше. Хозяин в тот день также избил мужчину и порезал ножом его лицо.
- Обвиняемым грозит до 15 лет колонии, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Оба обвиняемых уже были судимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU