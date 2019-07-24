В Брянске в Десну запустили 94 тысячи мальков краснокнижной стерляди

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-24T12:51:14+03:00

Фото: Отдел государственного контроля, надзора,охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

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В Брянске в реку Десну запустили больше 94 тысячи мальков краснокнижной стерляди. Выпуск осуществили утром в среду, 24 июля, в районе пляжа у железнодорожного вокзала в Володарском районе. Зарыбление выполнило АО «Транснефть-Дружба» для восстановления биологического разнообразия главной брянской реки.

В территориальном отделе Росрыболовства по Брянской и Смоленской областям напоминают рыбакам, предприятиям и индивидуальным предпринимателям, что в течение 15 дней после выпуска мальков в полукилометровой зоне от места зарыбления нельзя ловить рыбу.

В Брянской области стерлядь находится на грани исчезновения. В прошлом столетии ее видели в Белой Березке, Выгоничах, у деревни Старые Бобовичи. В последние десять лет стерлядь замечали только в Трубчевском районе. Этот вид рыб живет около 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU