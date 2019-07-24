2019-07-24T11:55:30+03:00
Происшествия

В Брянской области трое парней до смерти забили мужа знакомой

15-летнему, 18-летнему и 30-летнему брянцам предъявили обвинение
Марина АНТОНОВА
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Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством заключить обвиняемых под стражу.Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством заключить обвиняемых под стражу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области трех жителей Мглинского района обвиняют в том, что они до смерти забили мужа знакомой. Предполагаемым преступникам 15, 18 и 30 лет.

По версии следствия, два брата и их 30-летний знакомый днем во вторник, 23 июля, пришли в гости к жительнице Унечи. Все трое были пьяны. Женщина пожаловалась им на оскорбления со стороны ее супруга. Парни по очереди били 53-летнего мужчину. От травм он умер на месте происшествия.

- Следователи планируют подать в суд с ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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