2019-07-24T11:34:50+03:00
Общество

В Сураже столкнулись водитель легковушки и велосипедистка

43-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали
Мария Дедкова
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В ДТП водитель двухколесного транспорта получила закрытую травму головы, ушиб мозга, перелом черепа.В ДТП водитель двухколесного транспорта получила закрытую травму головы, ушиб мозга, перелом черепа.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сураже на улице Пролетарской во вторник, 23 июля произошло ДТП. Около 8.45 здесь столкнулись легковой автомобиль и велосипедистка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на велосипеде "СТЕЛС" выехала на встречную полосу, в нее въехал "Митсубиши АSX" под управлением 50-летнего водителя.

В ДТП водитель двухколесного транспорта получила закрытую травму головы, ушиб мозга и перелом черепа. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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