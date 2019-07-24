В Сураже столкнулись водитель легковушки и велосипедистка
43-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали
В ДТП водитель двухколесного транспорта получила закрытую травму головы, ушиб мозга, перелом черепа.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сураже на улице Пролетарской во вторник, 23 июля произошло ДТП. Около 8.45 здесь столкнулись легковой автомобиль и велосипедистка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 43-летняя женщина на велосипеде "СТЕЛС" выехала на встречную полосу, в нее въехал "Митсубиши АSX" под управлением 50-летнего водителя.
В ДТП водитель двухколесного транспорта получила закрытую травму головы, ушиб мозга и перелом черепа. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU