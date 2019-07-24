В Брянске завели уголовное дело по факту убийства 19-летнего парня в Бежице

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-24T11:32:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске следователи завели уголовное дело по факту смерти 19-летнего местного жителя. Тело молодого человека нашли утром в среду, 24 июля, у дома №9 на улице Ульянова в Бежицком районе.

- Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Расследование уголовного дело по статье «Убийство» продолжается.

Напомним, сообщение об убийстве на улице в центре Бежице появилось в социальных сетях. В комментариях пишут, что парня ранили ножом в шею. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU