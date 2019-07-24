2019-07-24T11:32:01+03:00
Происшествия

В Брянске завели уголовное дело по факту убийства 19-летнего парня в Бежице

Тело убитого нашли утром в среду, 24 июля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В Брянске следователи завели уголовное дело по факту смерти 19-летнего местного жителя. Тело молодого человека нашли утром в среду, 24 июля, у дома №9 на улице Ульянова в Бежицком районе.

- Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Расследование уголовного дело по статье «Убийство» продолжается.

Напомним, сообщение об убийстве на улице в центре Бежице появилось в социальных сетях. В комментариях пишут, что парня ранили ножом в шею. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области за полгода нашли 57 поддельных банкнот
Двух жителей Жуковского района будут судить за кровавую месть приятелю
В Брянске в Десну запустили 94 тысячи мальков краснокнижной стерляди
Через Брянскую область пытались провести 130 килограммов устриц в пассажирском поезде
Житель Брянска записал рэп о сталелитейном заводе
В Брянской области трое парней до смерти забили мужа знакомой
В Сураже столкнулись водитель легковушки и велосипедистка
Брянские поисковики отметили 30-летие своего движения
Похитители дизтоплива не сумели разжалобить Брянский областной суд
В Брянске отметят День Военно-морского флота России
В Брянске 30 директоров школ скрыли от налоговиков машины и банковские счета
В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину
В Хотылево пройдет фестиваль «Брянский мамонт»
Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину исполнилось 103 года
Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей кубка Европы
В брянском общежитии пьяный незнакомец избил пенсионерку