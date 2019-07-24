2019-07-24T11:14:24+03:00
Общество

Брянские поисковики отметили 30-летие своего движения

Они поучаствовали в международной вахте памяти
Мария Дедкова
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В вахте памяти поучаствовали больше 150 поисковиков. Фото: Андрей НестеровВ вахте памяти поучаствовали больше 150 поисковиков. Фото: Андрей Нестеров
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На границе Брянской и Калужской областей прошла международная вахта памяти. Она была посвящена 74-й годовщине победы в Великой отечественной войне и 30-летию образованию поискового движения на Брянщине.

Вахта памяти проходит каждый год. В этом году она состоялась на месте слияния рек Лютая и Рессета, на границе Карачевского и Хвастовичского района. Место выбрано не случайно. Первые вахты ровно 30 лет назад проводили именно в этом месте.

В вахте памяти поучаствовали больше 150 поисковиков из Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Курской, Тульской, Донецкой и Луганской областей. Они нашли пять бойцов.

К слову, за 30 лет поисковики подняли останки 7,5 тысячи красноармейцев и жителей области, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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