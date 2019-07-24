Похитители дизтоплива не сумели разжалобить Брянский областной суд

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-24T10:46:53+03:00

Теперь участники банды отправятся в колонию. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Брянский областной суд оставил в силе приговор банде похитителей дизельного топлива.

С ноября 2017 года по март 2018-го участники преступной группы сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод и похитили больше 730 тонн дизельного топлива. Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Все осужденные получили от 2,5 до 3,3 лет колонии общего режима и штрафы от 50 до 80 тысяч рублей.

Осужденные подали апелляцию. Но ее отклонили.

Приговор Фокинского районного суда от 25 апреля вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU