2019-07-24T10:41:04+03:00
Общество

В Брянске отметят День Военно-морского флота России

Праздник пройдет 28 июля на пляже у железнодорожного вокзала
Ольга УМАРОВА
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К берегу Десны прибудет морской царь Нептун в сопровождении русалок.К берегу Десны прибудет морской царь Нептун в сопровождении русалок.Фото: Елена РАКОВА
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В этом году Военно-морскому флоту России исполняется 27 лет. В воскресенье, 28 июля, в Брянске развернутся праздничные гуляния.

Праздник начнется с традиционного театрализованного представления на пляже в Володарском районе у вокзала Брянск-Орловский. К берегу Десны прибудет морской царь Нептун в сопровождении русалок. После его выступления поднимут Андреевский флаг.

Гостей ждут праздничный концерт, выступления судомоделистов, соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, ярмарка-продажа.

Мастерство приземления продемонстрируют парашютисты Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. А в акватории пляжа пройдут любительские соревнования по аквабайку. (6+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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