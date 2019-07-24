В Брянске отметят День Военно-морского флота России
В этом году Военно-морскому флоту России исполняется 27 лет. В воскресенье, 28 июля, в Брянске развернутся праздничные гуляния.
Праздник начнется с традиционного театрализованного представления на пляже в Володарском районе у вокзала Брянск-Орловский. К берегу Десны прибудет морской царь Нептун в сопровождении русалок. После его выступления поднимут Андреевский флаг.
Гостей ждут праздничный концерт, выступления судомоделистов, соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, ярмарка-продажа.
Мастерство приземления продемонстрируют парашютисты Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. А в акватории пляжа пройдут любительские соревнования по аквабайку. (6+).
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ИСТОЧНИК KP.RU