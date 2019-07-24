В Бежицком районе Брянска убили молодого мужчину
Трагедия случилась утром в среду, 24 июля
Фото: vk.com, Ольга Альина.
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В Бежицком районе Брянска в среду, 24 июля, убили молодого мужчину. Сообщение об этом и фотографии с места трагедии появились в социальных сетях. Тело убитого находилось на пересечении улиц Ульянова и Брянской Пролетарской дивизии. В комментариях пишут, что молодому человеку было 22 года. Очевидцы сообщают, что парня ранили ножом в шею.
Убийством будет заниматься следственный комитет. Правоохранители пока не комментируют произошедшее.
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ИСТОЧНИК KP.RU