В Хотылево пройдет фестиваль «Брянский мамонт»
В этом году он будет посвящен году театра
Гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Фестиваль «Брянский мамонт» пройдет в Хотылево с 26 по 28 июля. Он состоится уже в пятый раз. В этом году фестиваль будет посвящен году театра.
В живописном историческом месте гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.
По словам организаторов, цель фестиваля под открытым небом - продвижение ценностей трезвого, здорового и позитивного образа жизни (12+).
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ИСТОЧНИК KP.RU