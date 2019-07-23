2019-07-23T18:33:58+03:00
Звезды

В Хотылево пройдет фестиваль «Брянский мамонт»

В этом году он будет посвящен году театра
Ольга УМАРОВА
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Гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.Гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Фестиваль «Брянский мамонт» пройдет в Хотылево с 26 по 28 июля. Он состоится уже в пятый раз. В этом году фестиваль будет посвящен году театра.

В живописном историческом месте гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.

По словам организаторов, цель фестиваля под открытым небом - продвижение ценностей трезвого, здорового и позитивного образа жизни (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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