В Хотылево пройдет фестиваль «Брянский мамонт»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-23T18:33:58+03:00

Гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году он будет посвящен году театра

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Фестиваль «Брянский мамонт» пройдет в Хотылево с 26 по 28 июля. Он состоится уже в пятый раз. В этом году фестиваль будет посвящен году театра.

В живописном историческом месте гостей ждут выступления музыкантов и актеров, мастер-классы, танцы, игры, ярмарка хенд-мейда и палатки с едой.

По словам организаторов, цель фестиваля под открытым небом - продвижение ценностей трезвого, здорового и позитивного образа жизни (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU