Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину исполнилось 103 года
Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину во вторник, 23 июля, исполнилось 103 года. Поздравить его пришли заместитель губернатора, глава администрации Советского района и руководитель центра «Хэсэд Тиква», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Аба Моисеевич родился в 1916 году на Брянщине в семье участника Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны служил в легендарном подразделении военной контрразведки «Смерш». Аба Хенкин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и другими государственными наградами.
После войны Аба Моисеевич служил в Хабаровском крае. В начале 50-х вместе с семьей переехал в Смоленскую область. А в 1993 году перебрался в Брянск.
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ИСТОЧНИК KP.RU