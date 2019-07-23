Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину исполнилось 103 года

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-23T18:24:07+03:00

Поздравить его пришли руководители области и общественных организаций

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Брянскому ветерану Великой Отечественной войны Абе Хенкину во вторник, 23 июля, исполнилось 103 года. Поздравить его пришли заместитель губернатора, глава администрации Советского района и руководитель центра «Хэсэд Тиква», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Аба Моисеевич родился в 1916 году на Брянщине в семье участника Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны служил в легендарном подразделении военной контрразведки «Смерш». Аба Хенкин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и другими государственными наградами.

После войны Аба Моисеевич служил в Хабаровском крае. В начале 50-х вместе с семьей переехал в Смоленскую область. А в 1993 году перебрался в Брянск.

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ИСТОЧНИК KP.RU