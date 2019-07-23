2019-07-23T18:22:29+03:00
Спорт

Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей кубка Европы

Спортсменка выступала в весовой категории до 52 килограммов
Мария Дедкова
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Фото: Федерация дзюдо РоссииФото: Федерация дзюдо России
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Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова выиграла кубок Европы по дзюдо. Соревнования завершились на днях в Праге.

Воспитанница спортшколы «Сталь» выспупала в весовой категории до 52 килограамов. Татьяна Цыганкова уверенно дошла до финала. В решающей схватке она не оставила шансов канадской дзюдоистке, сообщают в брянском центре спортивной подготовки.

Итог - первое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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