Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей кубка Европы

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-23T18:22:29+03:00

Спортсменка выступала в весовой категории до 52 килограммов

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Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова выиграла кубок Европы по дзюдо. Соревнования завершились на днях в Праге.

Воспитанница спортшколы «Сталь» выспупала в весовой категории до 52 килограамов. Татьяна Цыганкова уверенно дошла до финала. В решающей схватке она не оставила шансов канадской дзюдоистке, сообщают в брянском центре спортивной подготовки.

Итог - первое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU