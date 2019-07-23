В брянском общежитии пьяный незнакомец избил пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-23T18:04:38+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до трех лет колонии

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В брянском общежитии пьяный незнакомец избил пенсионеркую

57-летняя жительница Володарского района рассказала полицейским, что была на кухне, когда заметила постороннего, который бродил по коридору. На вопрос,кого он разыскивает, незнакомец выругнулся и набросился на женщину. В медучреждении у потерпевшей диагностировали перелом носа и многочисленные ушибы, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские отыскали дебошира. Им оказался 45-летний местный житель. Теперь ему грозит до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU