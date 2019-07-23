СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-23T16:35:25+03:00

На данный момент с полей убрали 8 процентов зерна

Изменить размер текста: A A

В Брянской области начали собирать урожай зерновых культур. К уборке приступили в 24 районах.

- Наиболее активно ведутся работы в Севском, Погарском, Стародубском и Комаричском районах, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

Пока собрали восемь процентов урожая, намолотили больше 86 тонн зерна. На полях убирают пшеницу, рожь, горох, ячмень и овес.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU