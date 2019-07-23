В Брянской области начали собирать урожай зерновых
На данный момент с полей убрали 8 процентов зерна
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области начали собирать урожай зерновых культур. К уборке приступили в 24 районах.
- Наиболее активно ведутся работы в Севском, Погарском, Стародубском и Комаричском районах, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.
Пока собрали восемь процентов урожая, намолотили больше 86 тонн зерна. На полях убирают пшеницу, рожь, горох, ячмень и овес.
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ИСТОЧНИК KP.RU