2019-07-23T16:24:49+03:00
Общество

В железнодорожной больнице в Брянске откроют отделение реабилитации после инсульта

Оно будет рассчитано на 15 коек
Марина АНТОНОВА
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В скором времени в отделенческой больнице смогут проходить диспансеризацию работники брянских предприятий.В скором времени в отделенческой больнице смогут проходить диспансеризацию работники брянских предприятий.Фото: Алексей ФОКИН
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В железнодорожной больнице в Фокинском районе Брянска планируют открыть отделение для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Оно будет рассчитано на 15 коек. Такими больными в отделенческой больнице станции Брянск-2 занимаются два кандидата медицинских наук. В учреждении созданы все условия для первого этапа реабилитации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В скором времени в отделенческой больнице смогут проходить диспансеризацию работники брянских предприятий. Этот вопрос сейчас прорабатывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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