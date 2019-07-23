В железнодорожной больнице в Брянске откроют отделение реабилитации после инсульта
Оно будет рассчитано на 15 коек
В скором времени в отделенческой больнице смогут проходить диспансеризацию работники брянских предприятий.Фото: Алексей ФОКИН
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В железнодорожной больнице в Фокинском районе Брянска планируют открыть отделение для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Оно будет рассчитано на 15 коек. Такими больными в отделенческой больнице станции Брянск-2 занимаются два кандидата медицинских наук. В учреждении созданы все условия для первого этапа реабилитации, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В скором времени в отделенческой больнице смогут проходить диспансеризацию работники брянских предприятий. Этот вопрос сейчас прорабатывают.
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ИСТОЧНИК KP.RU