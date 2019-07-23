Разделять отходы - это модно!

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-23T16:02:59+03:00

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В детском оздоровительном лагере «Ровесник» в рамках проекта «Чистая планета – детям!» прошел экологический праздник.

Мероприятие организовал региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области.

Творческие и спортивные состязания, мастер-классы, показ мод, эковикторина и видеоролики, рассказывающие о том, зачем нужно разделять мусор и почему была необходима реформа чистоты в нашей стране – всё это входило в сценарий мероприятия по экологическому воспитанию, которое разработали сотрудники АО «Чистая планета».

Дети с удовольствием играли пластиковыми бутылками в экобаскетбол и экохоккей, дарили вторую жизнь ненужным вещам на мастер-классе по переработке отходов, придумывали лозунги и рисовали картины на экологическую тему для лесной галереи, которую открыли для посетителей прямо на улице, среди сосен. А еще расписывали экопакеты, показывали презентации о защите окружающей среды и отвечали на вопросы. Например, на такие: из чего теперь могут строить ульи городские пчелы и какие вещи можно сделать из переработанной макулатуры и алюминиевых банок из-под напитков?

Заместитель генерального директора по экологической безопасности компании «Чистая планета» Татьяна Корытина рассказала ребятам о деятельности регионального оператора и важной миссии, которую сегодня необходимо выполнять каждому – не мусорить и разделять отходы, чтобы как можно больше уходило на переработку и как можно меньше захоранивалось на полигонах.

В конце мероприятия по экологическому воспитанию все дети получили сладкие призы от регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета».

- Казало бы – просто играли сегодня, а столько нового узнали! Мы теперь понимаем, что разделять отходы и заботиться о планете, на которой мы живем, - это не только нужно, но и модно! Потому что, только поддерживая чистоту, мы и последующие поколения смогут быть здоровыми, – поделились впечатлениями от мероприятия юные участники.

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ИСТОЧНИК KP.RU