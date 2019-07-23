2019-07-23T15:40:53+03:00
Общество

Брянские полицейские проверяют танец со скакалкой на Кургане Бессмертия

Молодой человек решил поддержать девушку, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Брянские полицейские проводят проверку танца со скакалкой на смотровой площадке Кургана Бессмертия. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Что делать с молодым человеком, который его исполнил, пока не решили.

Сам автор видео написал в соцсетях, что хотел поддержать девушку, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец в этом же самом месте. Запись она опубликовала в конце апреля. Только через две недели на нее составили административный протокол.

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В Брянске парень станцевал со скакалкой на Кургане Бессмертия.Видео: "Типичный Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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