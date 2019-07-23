2019-07-23T15:10:06+03:00
Общество

В Брянске начался ремонт улицы Бежицкой

Здесь заменят асфальт, фонари, а также установят новые дорожные знаки
Мария Дедкова
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Сейчас работы идут на первом участке.Сейчас работы идут на первом участке.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске дорожники приступили к капитальному ремонту улицы Бежицкой. Работы будут вести на трех участках: от улицы Дуки до дома №124 по улице Бежицкой, от дома №124 до Городищенского перекрестка, а также от дома №288 до улицы Делегатской. В общей сложности обновят 3,9 километра дороги, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Сейчас работы идут на первом участке. Здесь срезали старый асфальт. На участке не только заменят асфальт, но установят новые фонари, дорожные знаки, а также три остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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