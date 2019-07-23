Из-за пожара в Брасовской районной больнице эвакуировали 110 человек

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-23T14:54:19+03:00

За 15 минут огонь потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Утром во вторник, 23 июля, в Брасовской районной больнице произошел пожар. Сообщение о возгорании в терапевтическом отделении в Локте поступило на пульт оперативного дежурного МЧС около десяти часов утра.

На место ЧП выехали пожарные расчеты и оперативная группа местного пожарно- спасательного гарнизона.

Очаг возгорания обнаружили в рентген-кабинете. Персонал и пожарные эвакуировали 110 человек.

За 15 минут огонь потушили.

- Все автоматические системы противопожарной защиты сработали в штатном режиме, говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Пострадавших нет. Проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU