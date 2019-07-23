В Брянске пройдет фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица Брянская»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-23T13:52:55+03:00

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В Брянске пройдет четвертый международный фестиваль традиционной казачьей культуры. Он состоится 3 августа в поселке Радица-Крыловка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Уникальное событие соберет представителей 15 областей Центральной России, а также ближнего зарубежья.

Гости отправятся во времена шолоховского «Тихого Дона» и увидят все направления традиционного наследия, быта и обрядов казачьей культуры. В программе: выступление музыкальных коллективов и исполнителей, открытый турнир по рубке шашкой, соревнования по конкуру, джигитовка, показательные бои и другие ратные забавы.

Для детей будут работать детские интерактивные площадки. Кроме того, гостей ждет ярмарка народных ремесел, а на выставке-продаже можно приобрести казачий костюм и сувениры.

Вход на фестиваль будет свободным. (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU