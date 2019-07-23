2019-07-23T13:44:59+03:00
Общество

В клинцовской гимназии незаконно собирали деньги с родителей учеников

Купленный на пожертвования ноутбук использовал психолог
Марина АНТОНОВА
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Благотворительная помощь не носила добровольный характер.Благотворительная помощь не носила добровольный характер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В гимназии №1 в Клинцах незаконно собирали деньги с родителей учеников. Это выяснила прокуратура во время проверки. За два учебных года, с 2017 по 2019 годы, сумма добровольных пожертвований составила 519 тысяч рублей.

- Благотворительная помощь не носила добровольный характер, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В протоколах заседаний попечительского совета, подписанных сотрудником гимназии, была утверждена фиксированная сумма ежемесячного платежа – 50 рублей.

На пожертвования не заключали договоры, поэтому родители не могли указать назначение этих денег. То, что купили в гимназии на деньги родителей, на баланс образовательного учреждения не поставили. А ноутбук, который приобрели на родительские деньги, использовал психолог, а не ученики.

Исправить нарушения потребовали от главы Клинцовской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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