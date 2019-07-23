Сотрудники брянского УФСИН за полгода попались на шести преступлениях

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-23T13:17:31+03:00

После проверки службы собственной безопасности УФСИН уголовное дело завели на человека, который давал взятку сотруднику колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сотрудники УСФИН по Брянской области за полгода попались на шести преступлениях. На четверых из них завели уголовные дела по статье «Получение взятки». Еще двоих обвиняли в превышении должностных полномочий. Этих сотрудников уволили из органов уголовно-исполнительной системы по отрицательным основаниям.

После проверки службы собственной безопасности УФСИН уголовное дело завели на человека, который давал взятку сотруднику колонии в Брасовском районе. Он хотел пронести на режимную территорию запрещенные предметы.

- За шесть месяцев сотрудники отдела собственной безопасности рассмотрели 12 обращений граждан, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - По трем из них решают вопрос о возбуждении уголовных дел. За полгода провели три служебные проверки. В итоге четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU