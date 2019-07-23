Сотрудники брянского УФСИН за полгода попались на шести преступлениях
Сотрудники УСФИН по Брянской области за полгода попались на шести преступлениях. На четверых из них завели уголовные дела по статье «Получение взятки». Еще двоих обвиняли в превышении должностных полномочий. Этих сотрудников уволили из органов уголовно-исполнительной системы по отрицательным основаниям.
После проверки службы собственной безопасности УФСИН уголовное дело завели на человека, который давал взятку сотруднику колонии в Брасовском районе. Он хотел пронести на режимную территорию запрещенные предметы.
- За шесть месяцев сотрудники отдела собственной безопасности рассмотрели 12 обращений граждан, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - По трем из них решают вопрос о возбуждении уголовных дел. За полгода провели три служебные проверки. В итоге четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU