В Супоневе 31-летняя женщина выпала из машины
Водитель с места ДТП уехал
По факту случившегося проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Супоневе в понедельник, 23 июля, ночью произошло странное ДТП. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из травмпункта Советского района. К ним около шести утра с ушибами руки обратилась 31-летняя женщина.
Она рассказала, что травму получила около 1.45 на улице Московской в Супоневе. Пострадавшая выпала из автомобиля, а водитель с места ДТП уехал.
По факту случившегося проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU