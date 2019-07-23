В Супоневе 31-летняя женщина выпала из машины

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-23T11:08:54+03:00

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В Супоневе в понедельник, 23 июля, ночью произошло странное ДТП. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики из травмпункта Советского района. К ним около шести утра с ушибами руки обратилась 31-летняя женщина.

Она рассказала, что травму получила около 1.45 на улице Московской в Супоневе. Пострадавшая выпала из автомобиля, а водитель с места ДТП уехал.

По факту случившегося проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU