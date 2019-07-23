В Брянске нашли заблудившегося в лесу 84-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-23T10:32:34+03:00

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В Брянске нашли заблудившегося в лесу 84-летнего Николая Семенова. Пожилой мужчина пошел за грибами рано утром 22 июня. Вечером он так и не вернулся. На поиски отправились волонтеры поискового отряда и внук потерявшегося мужчины.

У дедушки не было с собой мобильного телефона. И родственники точно не знали, в какой лес он отправился.

Заблудившегося пенсионера нашли добровольцы около четырех часов утра во вторник, 23 июня.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Брянск» напоминают, что с собой в лес нужно брать воду, телефон, спички, компас и свисток. Одежда должна быть яркой. За неделю в Брянской области заблудились девять грибников. А сезон тихой охоты закончится только в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU