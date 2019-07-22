Брянский дзюдоист Юрий Божа выиграл международный турнир

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-22T18:47:01+03:00

Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 килограммов

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Брянский спортсмен Юрий Божа выиграл международный турнир по дзюдо «Asia Open*-2019». Он выступал в весовой категории до 90 килограммов. Брянец уверенно дошел до финала. В решающем бое он одолел коллегу по сборной страны Романа Донцова, сообщают в пресс-службе Центра подготовки сборных команд Брянской области.

Юрий Божа – спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд, выпускник Брянского государственного училища олимпийского резерва. Спортсмен тренируется у Игоря Михайлина в спортивной школе «Русь».

*Азия Оупэн.

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ИСТОЧНИК KP.RU