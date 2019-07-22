2019-07-22T18:38:09+03:00
Общество

В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета

Рабочие закончили устанавливать ограждения и наносить разметку
Мария Дедкова
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Осталось подключить светофоры и уложить тактильную плитку в районе остановок.Осталось подключить светофоры и уложить тактильную плитку в районе остановок.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске заканчивают ремонтировать улицу Пересвета. Готовность составила 98 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Здесь завершили устанавливать ограждение, нанесли разметку. Также обустроили два дополнительных регулируемых пешеходных перехода - в районе примыкания улицы Пересвета к переулку Рославльскому и возле школы №9, оборудовав их светофорами. Осталось подключить светофоры и уложить тактильную плитку в районе остановок.

Напомним, на улице Пересвета отремонтировали 1,3 километра проезжей части и 4,3 квадратных метра тротуаров, 1,5 километра уличного освещения, установили новые дорожные знаки и светофоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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