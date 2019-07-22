В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета
В Брянске заканчивают ремонтировать улицу Пересвета. Готовность составила 98 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Здесь завершили устанавливать ограждение, нанесли разметку. Также обустроили два дополнительных регулируемых пешеходных перехода - в районе примыкания улицы Пересвета к переулку Рославльскому и возле школы №9, оборудовав их светофорами. Осталось подключить светофоры и уложить тактильную плитку в районе остановок.
Напомним, на улице Пересвета отремонтировали 1,3 километра проезжей части и 4,3 квадратных метра тротуаров, 1,5 километра уличного освещения, установили новые дорожные знаки и светофоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU