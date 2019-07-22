СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-22T18:26:42+03:00

Автотранспортное предприятие заработало на 20% больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В Брянске пассажиропоток на муниципальных автобусах вырос на 35 процентов. Если за шесть первых месяцев 2018 года автобусы перевезли 3 миллиона 322 тысячи пассажиров, то в этом году эта цифра равна 5 миллионам 104 тысячам человек. Доходная часть автотранспортного предприятия увеличилась на 20 процентов, сообщают в пресс-службе горсовета.

В Брянске действует 67 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 41 из них обслуживают городские автобусы и троллейбусы, 26 маршрутов – коммерческие перевозчики. На рейсах работает 208 автобусов и 114 троллейбусов.

В горадминистрации в ближайшее время разработают нормативный акт, который регламентирует организацию остановок общественного транспорта и размещения на них расписаний движения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU