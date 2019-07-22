Генеральный директор «Чистой планеты» встретится с гражданами

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-22T18:12:24+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области заботится о своей репутации, поэтому старается решать все вопросы, связанные с реализацией реформы чистоты в нашем регионе, максимально оперативно. Особенно важна информация, которая поступает от жителей, из первых уст.

Поэтому генеральный директор компании «Чистая планета» Владимир Чашников открывает прием граждан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности Регионального оператора.

Прием граждан руководителем компании «Чистая планета» Владимиром Чашниковым, а в его отсутствие первым заместителем генерального директора Николаем Бездудным будет проводится в офисе компании по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 39 каждый первый четверг месяца с 11.00 до 12.00 по предварительной записи.

Чтобы записаться на прием, нужно позвонить по телефону 8(4832) 606-444. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00.

Запись будет осуществляется в порядке очередности поступающих обращений. При личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность, для внесения информации в журнал регистрации предварительной записи.

Прием письменных обращений граждан принимается по электронной почте info@chplanet.ru.

Напоминаем также, что в компании «Чистая планета» по-прежнему с 9.00 до 18.00 работает колл-центр. Любой житель нашего региона, позвонив по телефону 8 (4832) 606-444, может получить ответ на все вопросы, касающиеся реализации реформы чистоты, а также сообщить о проблемах с вывозом мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU