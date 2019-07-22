В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-22T17:42:24+03:00

Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

На это потратят больше 380 миллионов рублей

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В Брянской области по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 62 общественные территории. На это потратят 380,77 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей. Рабочие наполовину уложили тротуарную плитку, продолжают выравнивать газоны и готовят основания под свето-музыкальный фонтан.

Работы ведут с опережением графика, строители планируют завершить реконструкцию к сентябрю, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В августе завершат работы по общественным территориям в Сельцо, Фокино, Локте, Гордеевке, Бытоши, Жуковке, Злынке, Карачеве, Клетняне, Красной Горе, Мглине, Навле и других селах и поселках Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU