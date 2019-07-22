2019-07-22T17:42:24+03:00
Общество

В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории

На это потратят больше 380 миллионов рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей.Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 62 общественные территории. На это потратят 380,77 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей. Рабочие наполовину уложили тротуарную плитку, продолжают выравнивать газоны и готовят основания под свето-музыкальный фонтан.

Работы ведут с опережением графика, строители планируют завершить реконструкцию к сентябрю, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В августе завершат работы по общественным территориям в Сельцо, Фокино, Локте, Гордеевке, Бытоши, Жуковке, Злынке, Карачеве, Клетняне, Красной Горе, Мглине, Навле и других селах и поселках Брянщины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета
В Брянске пассажиропоток на муниципальных автобусах вырос на 35%
Генеральный директор «Чистой планеты» встретится с гражданами
Брянский молочный комбинат использовал не проверенное на туберкулез молоко
Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде
Имущественные вопросы
В четырех районах Брянской области построят очистные
В Брянске благоустроят 40 контейнерных площадок
В гостях у «Чистой планеты» побывали представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу
Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде
Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе
В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления
В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста
При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей
Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева