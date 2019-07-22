В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории
В Брянской области по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 62 общественные территории. На это потратят 380,77 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.
Масштабные работы идут в Майском парке Брянска, на ремонт которого выделили больше 90 миллионов рублей. Рабочие наполовину уложили тротуарную плитку, продолжают выравнивать газоны и готовят основания под свето-музыкальный фонтан.
Работы ведут с опережением графика, строители планируют завершить реконструкцию к сентябрю, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В августе завершат работы по общественным территориям в Сельцо, Фокино, Локте, Гордеевке, Бытоши, Жуковке, Злынке, Карачеве, Клетняне, Красной Горе, Мглине, Навле и других селах и поселках Брянщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU