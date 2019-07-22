Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-22T17:24:26+03:00

В Брянском горсовете прошло заседание комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту. Депутаты рассмотрели транспортное обслуживание, оборудование контейнерных площадок для сбора мусора и другие вопросы

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В связи с приобретением новых автобусов для муниципального автотранспортного предприятия в Брянске произошла модернизация маршрутной сети. Изменилась транспортная схема, уменьшился интервал движения, было продлено время работы наиболее востребованных рейсов.

По информации городского отдела по транспорту, в областном центре организовано движение по 67-ми муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 41 маршрут обслуживают муниципальные предприятия: городское пассажирское автотранспортное предприятие и троллейбусное управление. На рейсах работает 208 автобусов и 114 троллейбусов. 26 маршрутов осуществляют коммерческие перевозчики.

Анализ результатов совершенствования автобусной маршрутной сети показал, что за шесть месяцев 2019 года увеличился пассажиропоток. Муниципальными автобусами было перевезено 5 млн. 104 тыс. человек, за аналогичный период предыдущего года – 3 млн. 322 тыс. пассажиров. Доходная часть предприятия в сравнении с 2018 годом возросла на 20 процентов.

На заседании отдельно остановились на проблеме актуализации расписаний движения транспорта. Депутаты поручили специалистам горадминистрации разработать нормативный акт, регламентирующий порядок создания и организации остановок, в том числе размещения на них расписаний движения.

В рамках комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту обсудили благоустройство контейнерных площадок. В Брянске в перечень мест сбора бытовых отходов входит 2 785 пунктов, из них 655 – это контейнерные площадки, благоустройство требуется на 429 объектах. На их ремонт в этом году в бюджете города запланировано три миллиона. Уже разработана проектно-сметная документация на три вида площадок: на три и пять контейнерных мест и площадка для крупногабаритного мусора. Это позволит благоустроить около 40 площадок в районах города. В перспективе планируется выделение Брянску дополнительных средств на благоустройство остальных площадок для сбора бытового мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU