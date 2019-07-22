Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-22T17:17:10+03:00

8 сентября за места в региональном парламенте будут бороться шесть политических партий. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 июля, Верховный суд рассмотрел апелляцию брянского отделения «Родины».

Решение Брянского областного суда оставили в силе. Таким образом партия «Родина» выбывает из выборной гонки в Брянскую областную Думу.

Напомним, представители «Справедливой России» обжаловали решение избирательной комиссии. По их мнению, партийная конференция «Родины», прошла с многочисленными нарушениями. Например, голосование не было тайным, как того требует закон. По их мнению, списки кандидатов составили с ошибками.

Частично суд согласился с претензиями «справедливороссов». Решение избиркома об утверждении списков кандидатов от «Родины» отменили. Фактически партию отстранили от выборов.

Таким образом, 8 сентября за места в региональном парламенте будут бороться шесть политических партий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU