2019-07-22T17:17:10+03:00
Политика

Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде

Партия таким образом выбывает из выборной гонки
Мария Дедкова
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8 сентября за места в региональном парламенте будут бороться шесть политических партий.8 сентября за места в региональном парламенте будут бороться шесть политических партий.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 22 июля, Верховный суд рассмотрел апелляцию брянского отделения «Родины».

Решение Брянского областного суда оставили в силе. Таким образом партия «Родина» выбывает из выборной гонки в Брянскую областную Думу.

Напомним, представители «Справедливой России» обжаловали решение избирательной комиссии. По их мнению, партийная конференция «Родины», прошла с многочисленными нарушениями. Например, голосование не было тайным, как того требует закон. По их мнению, списки кандидатов составили с ошибками.

Частично суд согласился с претензиями «справедливороссов». Решение избиркома об утверждении списков кандидатов от «Родины» отменили. Фактически партию отстранили от выборов.

Таким образом, 8 сентября за места в региональном парламенте будут бороться шесть политических партий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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