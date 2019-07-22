Имущественные вопросы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-22T16:44:10+03:00

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Депутаты поддержали и внесли в повестку заседания Малого Совета вопрос о передаче муниципального нежилого помещения в безвозмездное пользование Брянскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Это помещение используется физкультурно-спортивным объединением на праве безвозмездного пользования более 6 лет. Основные цели деятельности организации — участие в реализации государственной политики в области развития детско-юношеского спорта, повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи.

Был поддержан и вынесен на рассмотрение заседания Малого Совета вопрос о передаче в безвозмездное пользование Избирательной комиссии Брянской области муниципальных нежилых помещений. Они используются Избирательной комиссией Брянской области на праве безвозмездного пользования с 2013 года. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации вынесло на рассмотрение депутатов Брянского городского Совета вопрос о передаче помещений в безвозмездное пользование на срок с 01.01.2020 по 31.12.2024 годы. Нежилые помещения используются избирательной комиссией Брянской области для размещения территориальных избирательных комиссий г. Брянска и комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU