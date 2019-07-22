2019-07-22T16:44:10+03:00
Общество

Имущественные вопросы

Вопросы о передаче в безвозмездное пользование муниципальной собственности обсуждались на заседании комитета Брянского городского Совета народных депутатов по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

Депутаты поддержали и внесли в повестку заседания Малого Совета вопрос о передаче муниципального нежилого помещения в безвозмездное пользование Брянскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Это помещение используется физкультурно-спортивным объединением на праве безвозмездного пользования более 6 лет. Основные цели деятельности организации — участие в реализации государственной политики в области развития детско-юношеского спорта, повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи.

Был поддержан и вынесен на рассмотрение заседания Малого Совета вопрос о передаче в безвозмездное пользование Избирательной комиссии Брянской области муниципальных нежилых помещений. Они используются Избирательной комиссией Брянской области на праве безвозмездного пользования с 2013 года. Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации вынесло на рассмотрение депутатов Брянского городского Совета вопрос о передаче помещений в безвозмездное пользование на срок с 01.01.2020 по 31.12.2024 годы. Нежилые помещения используются избирательной комиссией Брянской области для размещения территориальных избирательных комиссий г. Брянска и комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета
В Брянске пассажиропоток на муниципальных автобусах вырос на 35%
Генеральный директор «Чистой планеты» встретится с гражданами
Брянский молочный комбинат использовал не проверенное на туберкулез молоко
В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории
Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде
В четырех районах Брянской области построят очистные
В Брянске благоустроят 40 контейнерных площадок
В гостях у «Чистой планеты» побывали представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу
Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде
Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе
В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления
В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста
При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей
Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева