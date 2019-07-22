СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-22T16:41:47+03:00

На это потратят 275 миллионов рублей

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В этом году в четырех районах Брянской области построят очистные сооружения. На работы выделят 275 миллионов рублей. Очистные появятся в Навле, Почепе, Рогнедино и Трубчевске.

Программа по модернизации очистных сооружений рассчитана на шесть лет. В областном бюджете на эти цели предусмотрели 1,75 миллиарда рублей. Всего построят 18 очистных и реконструируют еще три сооружения, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU