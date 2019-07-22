В Брянске благоустроят 40 контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-22T16:10:05+03:00

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В Брянске в этом году благоустроят 40 контейнерных площадок для сбора мусора. На это потратят три миллиона рублей. На три вида площадок разработали проектно-сметную документацию, сообщают в пресс-службе горсовета. Одна из них вмещает три контейнера, вторая – пять, и третья разработана для крупногабаритного мусора. Кстати, изначально планировали благоустроить на эти деньги 100 контейнерных площадок.

А пока это капля в море. В Брянске 655 площадок под мусорные контейнеры. В благоустройстве нуждаются 429 из них. В планах у властей получить дополнительное финансирование на ремонт остальных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU