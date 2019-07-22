2019-07-22T16:10:05+03:00
Общество

В Брянске благоустроят 40 контейнерных площадок

На это потратят три миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Денег хватит на ремонт 10% площадок для сбора отходов.Денег хватит на ремонт 10% площадок для сбора отходов.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске в этом году благоустроят 40 контейнерных площадок для сбора мусора. На это потратят три миллиона рублей. На три вида площадок разработали проектно-сметную документацию, сообщают в пресс-службе горсовета. Одна из них вмещает три контейнера, вторая – пять, и третья разработана для крупногабаритного мусора. Кстати, изначально планировали благоустроить на эти деньги 100 контейнерных площадок.

А пока это капля в море. В Брянске 655 площадок под мусорные контейнеры. В благоустройстве нуждаются 429 из них. В планах у властей получить дополнительное финансирование на ремонт остальных площадок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета
В Брянске пассажиропоток на муниципальных автобусах вырос на 35%
Генеральный директор «Чистой планеты» встретится с гражданами
Брянский молочный комбинат использовал не проверенное на туберкулез молоко
В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории
Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде
Имущественные вопросы
В четырех районах Брянской области построят очистные
В гостях у «Чистой планеты» побывали представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу
Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде
Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе
В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления
В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста
При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей
Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева