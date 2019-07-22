2019-07-22T15:43:55+03:00
Общество

В гостях у «Чистой планеты» побывали представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Делегацию Югры заинтересовала программа, разработанная IT- службой «Чистой планеты».Делегацию Югры заинтересовала программа, разработанная IT- службой «Чистой планеты».
Изменить размер текста:

С делегацией с Югры встретился генеральный директор компании Владимир Чашников:

- Гости приехали, чтобы перенять наш опыт по внедрению реформы чистоты. Как выяснилось, во время беседы, у них пока нет ни одного мусоросортировочного комплекса, и они с интересом побывали на нашем, расположенном в Большом Полпино, чтобы увидеть процесс сортировки отходов изнутри. Кроме того, их заинтересовала программа, разработанная IT- службой нашей компании, с помощью которой мы в реальном времени видим каждую машину, которая работает сегодня в регионе по вывозу отходов.

Начальник отдела по обращению с отходами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артем Чурсин отметил, что работа брянского регионального оператора организована на достойном уровне.

- Отличная идея – установить камеры, чтобы контролировать несанкционированные свалки и выброс отходов предпринимателями в контейнеры, предназначенные для населения. Сегодня мы увидели, как это работает в Брянске. Думаю, нужно внедрить эту практику и у нас, - сказал представитель департамента информационных технологий и цифрового развития Иван Воронцов, побывав на одной из площадок в нашем регионе, где с помощью камер, сегодня фиксируются нарушения в сфере обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске заканчивают ремонт на улице Пересвета
В Брянске пассажиропоток на муниципальных автобусах вырос на 35%
Генеральный директор «Чистой планеты» встретится с гражданами
Брянский молочный комбинат использовал не проверенное на туберкулез молоко
В этом году в Брянской области отремонтируют 62 общественные территории
Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянское отделение «Родины» проиграло в Верховном суде
Имущественные вопросы
В четырех районах Брянской области построят очистные
В Брянске благоустроят 40 контейнерных площадок
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу
Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде
Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе
В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления
В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста
При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей
Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева