В гостях у «Чистой планеты» побывали представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-22T15:43:55+03:00

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С делегацией с Югры встретился генеральный директор компании Владимир Чашников:

- Гости приехали, чтобы перенять наш опыт по внедрению реформы чистоты. Как выяснилось, во время беседы, у них пока нет ни одного мусоросортировочного комплекса, и они с интересом побывали на нашем, расположенном в Большом Полпино, чтобы увидеть процесс сортировки отходов изнутри. Кроме того, их заинтересовала программа, разработанная IT- службой нашей компании, с помощью которой мы в реальном времени видим каждую машину, которая работает сегодня в регионе по вывозу отходов.

Начальник отдела по обращению с отходами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артем Чурсин отметил, что работа брянского регионального оператора организована на достойном уровне.

- Отличная идея – установить камеры, чтобы контролировать несанкционированные свалки и выброс отходов предпринимателями в контейнеры, предназначенные для населения. Сегодня мы увидели, как это работает в Брянске. Думаю, нужно внедрить эту практику и у нас, - сказал представитель департамента информационных технологий и цифрового развития Иван Воронцов, побывав на одной из площадок в нашем регионе, где с помощью камер, сегодня фиксируются нарушения в сфере обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU