Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-22T14:24:25+03:00

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Одного из руководителей брянской фирмы будут судить за хищение имущество организации с использованием служебного положения в крупном размере. Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

По версии следствия, обвиняемая занимала руководящую и материально ответственную должность в ООО «Про-Сервис». Часть товара, который предназначался для клиентов фирмы, она не проводила через кассу, а продавала от себя лично.

- С мая 2013-го по ноябрь 2017 года женщина присвоила больше 700 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Чтобы скрыть недостачу в организации, она создавала видимость перемещения товара с одного склада на другой. При этом использовала бухгалтерскую отчетность. Фактическое нахождение товара невозможно было отследить.

В отношении 35-летней женщины утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU