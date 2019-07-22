2019-07-22T13:16:19+03:00
Общество

Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево

Они нашли в торговых точках нелегальных мигрантов и продукты без маркировки
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Брянские полицейские вместе с бойцами Росгвардии нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево. Правоохранители оштрафовали иностранцев, которые пребывают в нашей стране незаконно. Административные протоколы составили на пятерых граждан Азербайджана. Они незаконно работали в России. На двух индивидуальных предпринимателей завели административные дела за то, что приняли на работу нелегальных мигрантов. Им грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Два бизнесмена вели предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и разрешения. А шесть работодателей не заключили трудовые договоры с сотрудниками.

- Полицейские выявили факты продажи товаров без соответствующей маркировки, а также нарушения порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На предпринимателей составили шесть административных протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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