2019-07-22T13:01:07+03:00
Происшествия

В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде

Пострадавшего госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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У водителя мопеда диагностировали политравму и травматический шок.У водителя мопеда диагностировали политравму и травматический шок.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Новозыбков водитель автомобиля ВАЗ-21053 сбил 16-летнего парня на мопеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера в воскресенье, 21 июля, на улице Первомайской.

- По предварительной информации, 19-летний автомобилист двигался со стороны улицы Лермонтова в сторону улицы Вокзальной, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Стелс».

У водителя мопеда диагностировали политравму и травматический шок. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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