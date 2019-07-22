СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-22T12:28:18+03:00

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В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления. За полгода зарегистрировали 125 правонарушений. Это на 29 процентов больше, чем в прошлом году. На 33 процента увеличилось число несовершеннолетних, которые попались на преступлениях. За шесть месяцев задержали 118 подростков, которые нарушили закон. Подростковая преступность растет в Советском и Фокинском районах Брянска, а также Климовском, Жуковском, Дубровском, Стародубском, Унечском, Карачевском районах области.

В областной прокуратуре проанализировали, кто еще в регионе совершает преступления. Из 3680 преступников, 709 – это женщины. 2948 человек не имеют постоянного заработка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В состоянии алкогольного опьянения совершили 1521 преступление, под воздействием наркотиков – девять.

Кстати, уровень преступности в Брянской области за шесть месяцев вырос, но остается меньше общероссийского.

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ИСТОЧНИК KP.RU