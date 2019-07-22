2019-07-22T12:28:18+03:00
Общество

В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления

Статистические показатели за полгода увеличились почти на треть
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
За шесть месяцев задержали 118 подростков, которые нарушили закон.За шесть месяцев задержали 118 подростков, которые нарушили закон.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Брянской области подростки стали чаще совершать преступления. За полгода зарегистрировали 125 правонарушений. Это на 29 процентов больше, чем в прошлом году. На 33 процента увеличилось число несовершеннолетних, которые попались на преступлениях. За шесть месяцев задержали 118 подростков, которые нарушили закон. Подростковая преступность растет в Советском и Фокинском районах Брянска, а также Климовском, Жуковском, Дубровском, Стародубском, Унечском, Карачевском районах области.

В областной прокуратуре проанализировали, кто еще в регионе совершает преступления. Из 3680 преступников, 709 – это женщины. 2948 человек не имеют постоянного заработка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В состоянии алкогольного опьянения совершили 1521 преступление, под воздействием наркотиков – девять.

Кстати, уровень преступности в Брянской области за шесть месяцев вырос, но остается меньше общероссийского.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянская теннисистка Влада Коваль завоевала «серебро» на международном турнире
Руководитель брянской фирмы продала товар на 700 тысяч рублей не через кассу
Брянские полицейские нагрянули с проверкой на оптовую базу в селе Толмачево
В Новозыбкове водитель ВАЗа сбил 16-летнего парня на мопеде
Пьяный иностранец зарезал брянца в Унечском районе
В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста
При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей
Самой красивой женщиной в брянской полиции стала старший лейтенант Ольга Бортулева
Для брянского аэропорта купили современный трап
В Брянске прошел забег с заплывом
В Брянске парень станцевал со скакалкой на Кургане Бессмертия
В Брянске возле БГТУ старый телекоммуникационный шкаф превратили в арт-объект
Брянцы жалуются на колбасу с плесенью на полках супермаркета
В Брянской области ищут пропавшего 41-летнего Олега Карасева
В Брянске в понедельник начнут ремонтировать улицу Бежицкую
В Брянской области по факту гибели на пожаре пенсионера в доме-интернате завели уголовное дело
В Белых Берегах в болото выбросили пакет с котятами внутри
Под Брянском пьяный водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
В ДТП с комбайном в Климовском районе погиб водитель легковушки
После автоаварии в Брянской области пострадавших пришлось вызволять спасателям
В Брянске адвокат Лариса Одринская получила полтора года колонии за мошенничество
В Брянске девушка на «Матизе» врезалась в тепловоз
Жители Брянска пожаловались на перегороженный двор на улице Спартаковской
В Брянске в ДТП с такси пострадали два человека
В Комаричах водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста
На ремонт Первомайского дома культуры в Клинцовском районе потратят почти 3 млн рублей
В клинцовской больнице устанавливают ангиограф за 37 миллионов рублей
В понедельник в Навле закроют переезд 423-й километр