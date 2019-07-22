В Севске водитель внедорожника сбил 8-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-22T11:09:14+03:00

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В Севске водитель «Митцубиси Паджеро» сбил восьмилетнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале восьмого вечера в воскресенье, 21 июля, на улице Кирова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

60-летний водитель внедорожника направлялся к трассе М-3 «Украина». Мальчик выехал на проезжую часть с прилегающей территории.

У ребенка – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, судорожный синдром и множественные раны тела. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU