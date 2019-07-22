При ремонте крыш в Дятьковском районе похитили почти полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-22T10:59:23+03:00

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В Брянске полиция завела уголовное дело по факту хищения денег при проведении ремонта.

- Одной из региональных организаций были предоставлены заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ по капитальному ремонту крыш двух жилых домов в Дятьковском районе, - рассказывают в пресс-служба УМВД по Брянской области. - По версии следствия, сотрудники фирмы похитили часть выделенной по контракту суммы - 484 тысячи рублей.

Оперативники провели серию обысков в помещениях фирмы, а также в домах подозреваемых. Изъятые документы и флешки приобщили к материалам уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU