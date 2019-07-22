В Брянске прошел забег с заплывом
Победителей наградили призами и грамотами
Все дистанции пролегали через рощу Соловьи. Фото: Забег «Соловьи Cross Закал»
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В Брянске 21 июля прошел забег «Соловьи Cross» с препятствиями. Дистанция пролегала через рощу Соловьи.
Все желающие попробовали свои силы на 5, 12 и 24 километров. Маленькие участники пробежали по 850 метров. Особенно выносливым предложили преодолеть 12 километров с водными препятствиями.
Победителям и призерам забега вручили грамоты и призы.
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ИСТОЧНИК KP.RU